Boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü: 4 zanlı tutuklandı

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.