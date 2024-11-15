Uluslararası operasyon! Boksta son raund cezaevinde bitti! Başkan adayı Almanya’da suç baronu çıktı

Boks Federasyonunda yolsuzluk ve zimmet iddialarında bulunan Boks Federasyonu eski asbaşkanı Yılmaz İlkay Arın'ın Almanya'da çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Asrın Alman basınına göre kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 8 farklı vakadan aranmaktaydı. Alman Federal Polisi'nin bir buçuk yıllık takibi neticesinde yakalanarak Almanya JVA Mannheim hapisanesine gönderildiği öğrenildi.
Arın 1 yıl önce "Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, mental ve fiziki anlamda yoruldu. Artık köşesine çekilme zamanı ve Türk boksunu kaostan kurtarmanın zamanı geldi" açıklamasını yapmıştı.
Yılmaz İlkay Arın
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç hakkındaki iddialar sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca inceleme başlatılmıştı. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç hakkında çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarında bulunan Yılmaz İlkay Arın'ın Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç hakkında yaptığı yolsuzluk ve zimmet iddiaları sonrasında başlatılan müfettiş incelemesi kapsamında Gözgeç'e ait tüm banka hesapları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca oluşturulan Teftiş Heyeti tarafından araştırıldı. İncelme sonrası oluşturulan raporda, "Adı geçene ait banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda bahse konu olan bankalar ile yazışmalar yapılmış olup bankalarda ilgili kişinin aktif hesap hareketini bulunmadığını, bazı bankalarda aktif hesap hareketleri olsa da soruşturmaya esas iddia ile bağlantılı olabilecek bir hesap hareketi görülmemiştir." tespiti yapıldı.
"FETÖVARİ" İDDİALARDA BULUNDU, MÜFETTİŞLERE KANIT SUNAMADI
Türkiye Boks Federasyonu Başkan Eyüp Gözgeç hakkında görevi kötüye kullanma ve zimmetine para geçirme iddialarında bulunan Arın'ın ise müfettişlere somut bir kanıt sunamadığı bildirildi. Arın'ın Teftiş Kuruluna, "Söz konusu faaliyetle ilgili verdiğim dilekçelerde yer alan iddia ettiğim gibi bu paraları ya şahsi hesaplarında ya da hesaplarında olmasa bile kendi uhdesinde nakit olarak tutmuş olabileceğini düşünüyorum.
Toplanan bu tutarların federasyon hesaplarında değil de nakit olarak kendi uhdesinde tutma sebebinin, söz konusu tutarları şikayet dilekçelerimde de belirttiğim üzere kendi şahsi işlerinde kullanmış olduğunu düşünmemdir. Ancak EYÜP Gözgeç' in toplanan parayı kendi şahsi işinde kullandığını somut olarak ortaya koyacak bir belge elimde mevcut değildir." diye ifade verdiği ortaya çıktı. Arın'ın algı oluşturma çabaları kapsamında yaptığı açıklamaları ise Kasım 2024 tarihinde yapılacak Boks Federasyonu Genel Kurulu hazırlıkları kapsamında "FETÖVARİ operasyon" yorumlarına neden olmuştu.