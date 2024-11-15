Uluslararası operasyon! Boksta son raund cezaevinde bitti! Başkan adayı Almanya’da suç baronu çıktı



Yılmaz İlkay Arın

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç hakkındaki iddialar sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca inceleme başlatılmıştı. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç hakkında çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarında bulunan Yılmaz İlkay Arın'ın Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç hakkında yaptığı yolsuzluk ve zimmet iddiaları sonrasında başlatılan müfettiş incelemesi kapsamında Gözgeç'e ait tüm banka hesapları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca oluşturulan Teftiş Heyeti tarafından araştırıldı. İncelme sonrası oluşturulan raporda, "Adı geçene ait banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda bahse konu olan bankalar ile yazışmalar yapılmış olup bankalarda ilgili kişinin aktif hesap hareketini bulunmadığını, bazı bankalarda aktif hesap hareketleri olsa da soruşturmaya esas iddia ile bağlantılı olabilecek bir hesap hareketi görülmemiştir." tespiti yapıldı.

"FETÖVARİ" İDDİALARDA BULUNDU, MÜFETTİŞLERE KANIT SUNAMADI

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Eyüp Gözgeç hakkında görevi kötüye kullanma ve zimmetine para geçirme iddialarında bulunan Arın'ın ise müfettişlere somut bir kanıt sunamadığı bildirildi. Arın'ın Teftiş Kuruluna, "Söz konusu faaliyetle ilgili verdiğim dilekçelerde yer alan iddia ettiğim gibi bu paraları ya şahsi hesaplarında ya da hesaplarında olmasa bile kendi uhdesinde nakit olarak tutmuş olabileceğini düşünüyorum.