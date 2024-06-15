Bol bol kitap okuyun, faydalı etkinlikler yapın

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'ndaki karne dağıtım töreninin ardından "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı" gerçekleştirdi. Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Sınıf tekrarı ile ilgili okullarımızda işlemler tamamlanmadı. Af ya da düzenleme düşünmüyoruz.(20 bin öğretmen ataması) Takvimi sıkıştırdık, yeni döneme yetiştirmeyi arzu ediyoruz.Tatil faydalı etkinliklerle geçirilmesi gereken dönem. Öğrencilerin kendilerini yormadan, yıl içinde edindikleri kazanımları kaybetmeden bol bol kitap okumalarını, yazmaya çalışmalarını temenni ediyorum. Veliler gençlerin nasıl yetişmesini istiyorsa onlara örnek olarak iyi bir ebeveyn profili çizebilir.