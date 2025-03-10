Bölge Adliye Mahkemelerinin 9 yıllık performansı kitap geline getirildi

Bölge Adliye Mahkemelerinin 9 yıllık performansını gösteren faaliyet raporları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kitap haline getirildi. Kitapta, Yargıtay Başkanlığının iş durumuna etkisiyle birlikte Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluşundan itibaren iş durumu ve işleyişine dikkat çekilerek, 17 bölgede faaliyet gösteren Bölge Adliye Mahkemesi dairelerinin 9 yıllık performanslarını gösteren istatistiksel verilere yer verildi. Ayrıca kitapta, Bölge adliye mahkemelerine 20 Temmuz 2016'dan 31 Aralık 2024'e kadar olan 8 milyon 420 bin 181 dosyanın 7 milyon 262 bin 378'inin karara bağlandığı da yer alıyor.

DOSYALARIN YÜZDE 86'SI SONUÇLANDI

Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulduğu günden itibaren 1 Ocak 2025'e kadar gelen dosyaların yüzde 86'sının sonuçlandırıldığı, bunun yanı sıra bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirilmemiş olsaydı mahkemelere gelen 8 milyon 420 bin 181 dosyanın doğrudan Yargıtay'a gideceği ve bunun Yüksek Mahkemenin iş yükünü büyük oranda artıracağı değerlendirmesine değinildi.

Tüm bölge adliye mahkemelerine 2024 yılında 1 milyon 414 bin 84 dosya geldiğini, bu dosyaların 1 milyon 259 bin 258'inin karara bağlandığı ve gelen dosyaların yüzde 89'unun sonuçlandırıldığı belirtildi. Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine gelen dosya sayısının ise 2024 yılında, önceki yıllara göre arttığı belirtilerek, bu artışın 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararlarına karşı istinaf kanun yolunun açılmasından kaynaklandığı ifade edildi.