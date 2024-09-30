Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan evinde ölü bulundu. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı, 42 yaşındaki Murat Özcan, bugün evinde ölü olarak bulundu. Sabah saatlerinde adliyeye gelmeyen Özcan'dan haber alamayan meslektaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan, sabah adliyeye gelmeyince arkadaşlarının merakı sonucunda polis ekiplerinin evinde yaptığı incelemeyle öldüğü tespit edildi.



ÖLÜM SEBEBİ ADLİ TIPTA BELİRLENECEK

Özcan'ın ölüm sebebi henüz bilinmezken, kesin nedenin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedenine dair detayların ortaya çıkması bekleniyor. Murat Özcan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'a gönderileceği bildirildi.

HSK'DAN AÇIKLAMA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak taziye mesajı paylaştı. Koç, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Özcan'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Vefat eden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin."Özcan'ın vefatı, meslektaşları ve yakın çevresi arasında büyük üzüntüye neden oldu. Olayın aydınlatılması için yetkililerce detaylı incelemeler devam ediyor.