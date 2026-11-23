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Yüksekova'daki değişimi Terörsüz Türkiye süreciyle ilişkilendiren Canan huzur ortamının en çok eğitime yansıdığını söyledi. "İlçemize her anlamda huzur geldi. Eskiden bomba sesleri arasında korkuyla ders yapardık. Şimdi bilim üretiyoruz. Çocuklarımı rahatlıkla balkona çıkarıp İstiklal Marşı'nı okutabiliyorum. Eskiden böyle bir şey mümkün değildi. Artık ilçemizde barış ve kardeşlik ortamı var" diyen Canan, geçmişte öğrencilerini terörden korumaya çalışırken bugün onları dünya çapındaki bilim yarışmalarına hazırlamanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.