Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Entegre Kliniği açılış töreni gerçekleşti

Açılış törenine Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, BAİBU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Coşkun Karaca, Genel Sekreter İhsan Ağcan, BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keleş, Üniversitemiz Senato Üyeleri, Bolu il protokolü ve vatandaşlar katıldı

DEKAN KELEŞ: "ENTEGRE KLİNİĞİNDE 56 HASTA KOLTUĞU VE 2 RÖNTGEN ÜNİTESİ İLE HİZMET VERİLECEK"

Törenin açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keleş kliniğin açılmasında emeği olan herkese teşekkür etti. Açılışı yapılan entegre kliniğiyle hizmet kalitesinin ve hasta memnuniyetinin artmasının yanı sıra randevu alma süresinin kısaltılmasının hedeflendiğini belirten Keleş, klinikte 4 anabilim dalı, 56 hasta koltuğu ve 2 röntgen ünitesi ile hizmet verileceğini, açılan Entegre Kliniği ile Bolu ve bölgesinde çok önemli bir boşluğu dolduracağını ifade etti. Keleş Diş Hekimliği Fakültesi'nin hasta koltuğu sayısı geçen yıl temin edilen yeni ünitelerle 172'ye ulaştığını, Entegre Kliniği'nin hizmete girmesiyle bu sayının 222'ye ulaştığını belirterek hedeflerinin 2024 yılı içinde 245 hasta koltuğuna ulaşmak olduğunu söyledi.

REKTÖR ALİŞARLI: "BAİBÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTEMİZE GIPTA İLE BAKILIYOR"

Keleşin ardından söz alan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı; göreve başladığı günden itibaren BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Geçen her sene artan hizmet kalitesiyle Diş Hekimliği Fakültesi'nin gıpta ile bakılan bir akademik merkez olduğunu ifade etti. Kliniğin açılmasında emeği olan herkese teşekkür eden Alişarlı katkılarından ötürü Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a ayrıca teşekkür etti. "Merhum İzzet Baysal'ın açtığı bu hayır kapısını takip eden çokça insan var" diyen Alişarlı Üniversitemize katkıda bulunan başta büyük hayırsever İzzet Baysal olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm hayırseverlere Allah'tan rahmet dilerken, hayatta olan değerli hayırseverlere hayırlı uzun ömürler diledi.

MİLLETVEKİLİ AKGÜL: "ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA BOLU'NUN HASTANE VE OKULLARINDAN HİZMET ALDIM"

Alişarlı'nın ardından konuşan Bolu Milletvekili İsmail Akgül entegre kliniğinin açılışında bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, çocukluğundan bu yana Bolu'nun hastane ve okullarından hizmet aldığını belirten Akgül entegre kliniğinin açılmasında emeği olan herkese teşekkür edip kliniğin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

VALİ ERKAN KILIÇ: "SAĞLIĞA VERİLEN HER TÜRLÜ DESTEK KIYMETLİ"

Akgül'ün ardından söz alan Bolu Valisi Erkan Kılıç, insan sağlığının önemine değinirken, sağlığa verilen her türlü desteğin kıymetli olduğunun altını çizdi. Üniversitemizin kurucusu Merhum İzzet Baysal'ı rahmetle andı. Bolu'nun sağlık alanında bölgede önde gelen illerden biri olduğunu ifade eden Kılıç "bu klinikle birlikte bunu daha da güçlendirmiş oluyoruz" dedi. Kliniğin hem Üniversitemize hem Bolu'ya hem de tüm Türkiye'ye katkısı olacağını dile getiren Kılıç, kliniğin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Vali Kılıç'ın sözlerini noktalamasının ardından entegre kliniğinin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Klinikte incelemelerde bulunan protokol üyeleri vatandaşlara diş fırçası hediye etti.