Bolu Barosu Başkanı Barut: Soruşturma titizlikle devam ediyor

Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut, Bolu Grand Kartal Otel'de meydana gelen trajik yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Barut, ülke genelinde derin üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, olaydan bir gün önce otel sahibi ve genel müdür dahil 9 kişi "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir iş güvenliği uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu an itibarıyla 4 kişinin gözaltında olduğunu belirten Barut, bu kişilerin bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiğini aktardı.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Sinan Barut, bilirkişi incelemelerinin devam ettiğini ve yangının kesin çıkış nedenine ilişkin net bir raporun henüz hazırlanmadığını söyledi. Restoran bölümünde çıktığı tahmin edilen yangının, ilk müdahalenin yetersizliği ve oteldeki güvenlik önlemlerinin eksikliği nedeniyle kısa sürede yayıldığına dair şüpheler olduğunu belirtti.

Barut, "Restoranda yemek pişirme sırasında yangın başladığı ifade ediliyor. Ancak bu konuda şüphelilerin ifadelerinde çelişkiler var. Yangının kaynağı ve müdahale süreci, bilirkişi raporuyla netleşecek" dedi.

KAYITLAR VE ÖNLEMLER İNCELENİYOR

Başkan Barut, savcılık makamının oteldeki tüm kamera kayıtlarını ve güvenlik sistemlerini incelediğini, yangın öncesinde tatbikat yapılıp yapılmadığının da araştırıldığını belirtti. "Delillerin toplanması ve objektif bir rapor hazırlanması için sürecin hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor. Adliyede soruşturmayı yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.