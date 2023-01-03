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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kuzenini başkan yardımcısı yaptı

‘Belediyelerde torpilsiz kimse olmaz’ diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dayısının oğlu Sedat Gülener’i belediye başkan yardımcısı yaptı. Bir de “Başarı tarafımdan ödüllendirilir” diyerek usulsüzlüğü savundu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kuzenini başkan yardımcısı yaptı
Bolu Belediyesi'nde 2021 yılının Mayıs ayından beri görev yapan İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz, belediye başkanlığı görevinden iş yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa etti. Ahmet Yılmaz'ın yerine, Tanju Özcan tarafından 2021 Haziran ayından bu yana Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten dayısının oğlu Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Sedat Gülener sosyal medya hesabından yeni göreviyle ilgili olarak, "Türkiye'nin en başarılı başkanının yardımcısı olarak atamam gerçekleşmiştir.



Beni bu göreve layık gören çok kıymetli Başkanım Sayın Tanju Özcan'a teşekkürlerimi sunarım. Her şey Bolu için" diye yazarak, Özcan ile birlikte olan fotoğrafını paylaştı. Başkan Tanju Özcan, kuzeni olan Gülener'in başkan yardımcısı olmasıyla ilgili olarak, "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. Başarılı olduğu görüldü, tarafımdan başarı ödüllendirilir. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik ve zeki olmasıyla alakalı" dedi. DHA



TORPİLİ ÖVMÜŞTÜ
TANJU Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Belediyede torpilsiz kimse olmaz, herkesin bir referansı vardır" sözleriyle ilgili de, "Belediyelerde hiç referanssız kimse çalışmaz, dedim. Bunu bütün belediye başkanları bilir. Burada torpil derken, akçeli bir şeyden bahsetmedim. Ama herkes bütün belediyelerde çalışan kim olursa olsun birinin referansı ile gelmiştir. Milletvekili olabilir, başka bir belediye başkanı olabilir, meclis üyesi olabilir, bir yerin müdürü olabilir, başkanın yakından tanıdığı birinin referansı olabilir. Dolayısıyla bunu birbirine karıştırmamak lazım. Ben o canlı yayında doğruyu söyledim" dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kuzenini başkan yardımcısı yaptı
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