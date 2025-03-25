Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında bir gözaltı daha

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.
Raporda, Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi'nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da yangında 1. derece etkili olduğu tespit edildi.
Bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.
Erdoğan'ın, otelin ruhsatlandırılması ve denetim sürecindeki ihmallerle ilgili sorumluluğu olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği ifade edilirken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı incelemelerin devam ettiğini açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'i serbest bırakılmıştı.