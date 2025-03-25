Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında bir gözaltı daha

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Raporda, Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi'nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da yangında 1. derece etkili olduğu tespit edildi.