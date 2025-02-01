Bolu yangını sonrası fırsatçı dolandırıcı pastaneden yangın tüpünü çaldı: ‘Cezası yok’ dedi!

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını, 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle büyük bir faciaya neden olurken, bu trajedi sonrası yangın güvenlik ekipmanlarına olan talep katlandı. Vatandaşlar, yangın tüpü, duman dedektörü ve alarm sistemlerine yoğun ilgi gösterirken, bu durum bazı fırsatçıları da harekete geçirdi. Talebin artmasıyla birlikte birçok ürünün fiyatı bir günde iki katına çıkarken, dolandırıcılar da yangın felaketini suistimal etmeye başladı.

'TAMİR' BAHANESİYLE YANGIN TÜPÜNÜ ÇALDI

Yangın güvenliği konusundaki hassasiyeti fırsata çeviren dolandırıcıların son hedefi Ankara'daki bir pastane oldu. Akşam saatlerinde dükkâna gelen Halil K. isimli şüpheli, tezgahtar İrem Erzurum'a, "Patronunun geleceğimden haberi var. Yangın söndürme tüpünü alıp tamir ettikten sonra geri getireceğim" diyerek güven sağladı.

Şüphelinin sözlerine inanan Erzurum, tüpün üst katta olduğunu söyledi. Halil K., hiçbir şey olmamış gibi üst kata çıkarak yangın tüpünü teslim aldı ve tamirat için 400 lira masraf gösteren sahte bir sipariş fişi düzenledi. Bunun üzerine Erzurum, dolandırıcıya 200 lira ödeme yaptı. Ancak olay sonrası patronuyla konuşan çalışan, iş yeri sahibinin böyle bir durumdan haberi olmadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı.

AYNI YÖNTEMLE BİR BAŞKA İŞLETMEYİ DE DOLANDIRMAYA ÇALIŞTI

Pastane sahibi Oğuz Oranlı, hemen diğer şubeyi arayarak çalışanları uyardı. Dolandırıcının aynı yöntemle oradaki yangın tüpünü de almaya çalıştığı ancak çalışanların şüphelenerek tüpü vermediği ortaya çıktı.

Avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını sonrasında, yangın tüplerine olan talebin artmasıyla dolandırıcıların da harekete geçtiğini gördük. Müvekkilimin işlettiği pastaneye gelen Halil K., çalışan yoğunken 'Patronun benim geleceğimden haberi var' diyerek yangın tüpünü çalmıştır. Oysa tüp, 3 ay önce satın alınmıştı ve hiçbir sorunu yoktu. Aynı yöntemle başka bir şubeye de giderek tüpü almaya çalışmış ancak çalışanlar buna izin vermemiştir."

PİŞKİN SAVUNMA: "BU BİR SUÇ DEĞİL"

Pastane yetkilileri, şüpheliye telefonla ulaştıklarında dolandırıcı, "Yangın tüpü tarihi geçmiş olduğu için aldım" şeklinde kendini savundu. Yetkililer tüpü geri getirmesini talep edip şikâyetçi olacaklarını belirttiğinde ise Halil K., "Bu olayın bir cezası yok, güveni kötüye kullanma suçuna girer" diyerek adeta alay etti ve telefonu kapattı.

Avukat Gündoğmuş, olayın yalnızca güveni kötüye kullanma kapsamında değil, dolandırıcılık suçunun en üst sınırından cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Burada söz konusu olan, can ve mal güvenliğini sağlayan, tüm iş yerlerinde zorunlu olan hayati öneme sahip yangın tüpünün dolandırıcılık yoluyla çalınmasıdır." dedi. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.