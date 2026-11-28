Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu'ya günübirlik geziye giden 10 çocuk ve 3 personelle dün saat 16.30'da iletişimin kesildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından dron destekli arama çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir."

Kayıplara ulaşılması için kriz merkezi oluşturulurken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Bolu'ya gitti. GSM operatörlerinin bölgede mobil baz istasyonu kurduğu arama çalışmalarına Bayraktar İHA ve Akıncı'nın da katıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör