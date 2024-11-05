Bolu’da 2 öğrencinin kavgasında 1 kişi bıçaklandı

Öğretmenlerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından okulda ilk müdahalesi yapılan S.A., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kavga sonrasında olay yerinden kaçan çocuğun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.