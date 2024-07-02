Bolu’da 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yeni Can Malatya firmasına ait otobüste sıkışarak yaralanan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.