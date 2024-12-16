Esrarengiz Olay, Bolu'da bulunan bir iş hanındaki depoda meydana geldi.
İş hanındaki esnafın kalması için sağladığı depoda 2 yıldır yaşayan Bekir Akatay'dan haber alamayan esnaf, kapıyı kırarak içeri girdi.
Akatay, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekibinin kontrolünde Bekir Akatay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Akatay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Bolu’da esrarengiz ölüm: Kaldığı depoda ölü bulundu!