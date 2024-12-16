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Giriş Tarihi: 16.12.2024 19:13

Bolu’da esrarengiz ölüm: Kaldığı depoda ölü bulundu!

Bolu’da bir iş hanında esnafın kalması için ayarladığı depoda 2 yıldır yaşayan 70 yaşındaki Bekir Akatay ölü bulundu.

DHA
Bolu’da esrarengiz ölüm: Kaldığı depoda ölü bulundu!

Esrarengiz Olay, Bolu'da bulunan bir iş hanındaki depoda meydana geldi.

İş hanındaki esnafın kalması için sağladığı depoda 2 yıldır yaşayan Bekir Akatay'dan haber alamayan esnaf, kapıyı kırarak içeri girdi.

Akatay, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekibinin kontrolünde Bekir Akatay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Akatay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bolu’da esrarengiz ölüm: Kaldığı depoda ölü bulundu!
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