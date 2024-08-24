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Giriş Tarihi: 24.8.2024 22:19

Bolu'da feci kaza! Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

DHA
Bolu’da feci kaza! Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 1’i ağır 15 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bolu-Mudurnu karayolunun Topardıç köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu istikametine giden RA yönetimindeki 14 LB 77 plakalı yolcu minibüsü ile karşı özelliklerde gelen MG'nin kullandığı 14 ED 238 plakalı traktör çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralanan sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bolu'da feci kaza! Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı
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