Bolu’da feci kaza! Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 1’i ağır 15 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralanan sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.