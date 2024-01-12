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Giriş Tarihi: 12.1.2024 19:22

Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bolu'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, ekipler kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA
Bolu’da kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı

Bolu'da, akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Etkisini artıran kar sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor.

ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEMEDİ

Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede gece saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

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Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı
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