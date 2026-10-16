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Giriş Tarihi: 16.10.2026 10:02

Bolu'da kar sürprizi: Yüksek kesimler beyaza büründü!

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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AA
Bolu’da kar sürprizi: Yüksek kesimler beyaza büründü!
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Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan bölgesi ile Gerede Arkut Dağı'na kar yağdı.

ARALIKLARLA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Kartalkaya'da dün etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Kartalkaya'daki yeşil alanlar ve binaların çatıları ince beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Kar yağışı, Sarıalan bölgesi ile Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda da görüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BOLU
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Bolu'da kar sürprizi: Yüksek kesimler beyaza büründü!
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