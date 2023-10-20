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Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:38 Son Güncelleme: 20.10.2023 12:40

Bolu’da korkunç kaza… Karı koca hayatını kaybetti

Bolu’da D-100 karayolunda motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan karı-koca, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da korkunç kaza… Karı koca hayatını kaybetti

Bolu D-100 karayolunda Ankara istikametinde Ankara istikametinde seyreden S.Ö. yönetimindeki karşıya geçmek isteyen Adem Bayrak (38) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Adem Bayrak ve yanında bulunan eşi Zeynep Bayrak (34) meydana gelen kazada ağır yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ağır yaralanan Adem Bayrak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne, Zeynep Bayrak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Farklı hastanelere ağır yaralı olarak kaldırılan karı-koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bolu’da korkunç kaza… Karı koca hayatını kaybetti
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