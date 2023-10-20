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Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:17

Bolu'da korkunç kaza: Motosikletteki çift öldü!

Bolu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Bayrak (38) ile eşi Zeynep Bayrak (34), hayatını kaybetti.

DHA
Bolu’da korkunç kaza: Motosikletteki çift öldü!

Feci kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 kara yolu Kartalkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Bolu yönünden Ankara yönüne giden S.Ö. idaresindeki 14 HB 177 plakalı otomobil ile Adem Bayrak (38) yönetimindeki 08 ABK 266 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, her ikisinde de kask bulunan motosiklet sürücüsü Bayrak ile arkasında oturan eşi Zeynep Bayrak (34), ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Bayrak çifti kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bolu'da korkunç kaza: Motosikletteki çift öldü!
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