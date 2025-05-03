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Giriş Tarihi: 3.5.2025 02:05

Bolu’da meydan muharebesi! 3 yaralı, 5 gözaltı

Bolu’da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ve bekçilerin müdahalesiyle taraflar güçlükle yatıştırılan olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

İHA
Bolu’da meydan muharebesi! 3 yaralı, 5 gözaltı

Olay, Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda alevlenerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya ilk olarak mahalle bekçileri müdahale etti. Polis ve bekçilerin müdahalesiyle taraflar güçlükle yatıştırıldı. Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

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Bolu’da meydan muharebesi! 3 yaralı, 5 gözaltı
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