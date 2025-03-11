Bolu’da ters yönde ilerleyen araç trafiği tehlikeye soktu

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, araç güvenlik şeridine alınarak ilerleyişi engellendi. Olayın hemen ardından, 89 yaşındaki Adil Palacı isimli sürücüye tek yönlü yollarda ters yönde ilerlemekten dolayı idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulmuş ve sağlık durumundaki değişiklikler nedeniyle sürücü, muayene için sevk edilmiştir.

Yaşlı sürücü trafik ekipleri tarafından bastonuyla birlikte araçtan indirilerek yaya geçidinden yolun karşısına getirildi.Bu anları gören D-100 Karayolundaki sürücüleri şaşkına çevirdi.Yaşlı adamın ehliyetine de el konuldu.

Bolu Trafik Ekipleri, olayla ilgili olarak vatandaşları uyararak, trafiğin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm önlemleri almıştır.Trafik güvenliği açısından, sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması büyük önem taşımaktadır.