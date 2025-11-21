Bolu’da yemekten zehirlenme şüphesi: 14 öğrenci hastaneye başvurdu!

14 ÖĞRENCİNİN DURUMU İYİ

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 öğrenci, Bolu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'ne ise 4 öğrenci getirildi. Hastanelerde ayakta tedavileri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.