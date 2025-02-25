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Giriş Tarihi: 25.2.2025 05:07 Son Güncelleme: 25.2.2025 05:10

Bolu'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yolcu otobüsünün tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

İHA
Bolu’da yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Murat Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden Mahmut A. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 6 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bolu'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
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