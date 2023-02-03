Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı!
Giriş Tarihi: 3.2.2023 09:20 Son Güncelleme: 3.2.2023 09:55

Bolu'da zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı!

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

AA
Bolu’da zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı!

Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 tır, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Son Dakika: Bolu'da zincirleme kaza! 5 yaralı | Video

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 5 YARALI

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | EYT yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi: 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelecek
Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika: 9 büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Prof. Halil İnalcık 1990 yılında keşfetmişti: “İstanbul’un kapısı” Aydos Kalesi bugün açılıyor
Milli Muharip Uçak’ta geri sayım! Kritik tarih belli oldu
Konsoloslukları neden kapatıyorlar?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sol elim zavallı elim
Son dakika haberleri: Zirve yarışında Fenerbahçe’ye Adana Demirspor darbesi! Kanarya, zorlu deplasmanda 1 puana razı oldu…
Son dakika! Sözleşmeli akademik personele kadro! TBMM'de kabul edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA