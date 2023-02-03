Son Dakika: Bolu'da zincirleme kaza! 5 yaralı | Video
Son dakika haberi: Bolu'da kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
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