Bolu’da zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi: O anlar kameraya anbean yansıdı

KAZA KAMERADA

Kaza, bir TIR şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkarak kayan bir otomobilin, ilk kaza sonrası yola inen bir yayaya, ardından bariyerlere çarptığı ve sonrasında başka bir otomobilin de kazaya karıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde; otomobilin çarptığı yayanın acı çığlıkları da kaydedildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların tedavileri sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör