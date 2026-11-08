Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi: O anlar kameraya anbean yansıdı
Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:42

Bolu'da zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi: O anlar kameraya anbean yansıdı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Feci kazanın dehşet anlarına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin yola inen yayaya ve bariyerlere çarptığı anlar kameraya yansıdı.

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Bolu’da zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi: O anlar kameraya anbean yansıdı
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Bolu'da dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi. Ankara yönünde seyreden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile aynı yönde giden 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı TIR da kazaya karıştı.

FECİ KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi ve kaza sonrası yola inen bir yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza, bir TIR şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkarak kayan bir otomobilin, ilk kaza sonrası yola inen bir yayaya, ardından bariyerlere çarptığı ve sonrasında başka bir otomobilin de kazaya karıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde; otomobilin çarptığı yayanın acı çığlıkları da kaydedildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların tedavileri sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BOLU

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Bolu'da zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi: O anlar kameraya anbean yansıdı
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