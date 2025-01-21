SON DAKİKA... Bolu’daki otel yangınından kurtulan kadın konuştu: Hiçbir alarm çalmadı odaların içi duman doluydu!

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale ediyor.
Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katılıyor. İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.
Kartalkaya'daki yangın faciasında otelde kızı ve eşiyle birlikte 6. Kattaki odada konakladıklarını söyleyen Eylem Şentürk dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı; "Gece 3.30 gibi büyük bir gürültü ile uyandık. Ne olduğunu anlayamadık ilk olarak çatıdan kar düştü zannettik. Daha sonra koridordan yardım sesleri yükselmeye başladı. Can havliyle yataktan çıkıp kapıyı açtım.
Dumanlar içindeydi. Kızımın kıyafetini giydirdim. Eşim siz çıkın hemen arkanızdan geliyorum dedi. Resepsiyonun bir üst katındaydık. Kapının yolunu resmen ezbere bulduk. O süre içinde yangın alarmı çalmadı. Eşim bizden yarım saat sonra gelebildi otelin dışına. O bizim arkamızdan merdivenlerden duman yoğunluğundan inememiş" ifadelerini kullandı.