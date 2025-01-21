SON DAKİKA... Bolu’daki otel yangınından kurtulan kadın konuştu: Hiçbir alarm çalmadı odaların içi duman doluydu!

Kartalkaya'daki yangın faciasında otelde kızı ve eşiyle birlikte 6. Kattaki odada konakladıklarını söyleyen Eylem Şentürk dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı; "Gece 3.30 gibi büyük bir gürültü ile uyandık. Ne olduğunu anlayamadık ilk olarak çatıdan kar düştü zannettik. Daha sonra koridordan yardım sesleri yükselmeye başladı. Can havliyle yataktan çıkıp kapıyı açtım.