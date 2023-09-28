Bolu’ya gezmeye geldiler, dereye uçtular... 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'nun Köprücüler Köyü yolu üzerinde bulunan Büyüksu deresinde saat 00:10'da sürücüsünün adı henüz tespit edilemeyen amarok tipi kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Büyüksu Deresi'ne uçtu.
Araçta bulunan Murat Sınmaz hayatını kaybederken, Ebubekir Çalışkan, Furkan Bülbül, Serhan Aslandoğdu de yaralandı. Yaralılar araçtan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden şahsı araçtan çıkartabilmek için uzun süre uğraş verdi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.