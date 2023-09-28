Haberler Yaşam Haberleri Bolu’ya gezmeye geldiler, dereye uçtular... 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 28.9.2023 10:36 Son Güncelleme: 28.9.2023 10:56

Bolu’ya gezmeye geldiler, dereye uçtular... 1 ölü, 3 yaralı

Bolu’nun Gerede ilçesinde il merkezine gezmeye gelen 4 arkadaş içerisinde bulunduğu kamyonetin dereye uçması sonrasında meydana gelen trafik kazasında Murat Sınmaz isimli şahıs hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’ya gezmeye geldiler, dereye uçtular... 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'nun Köprücüler Köyü yolu üzerinde bulunan Büyüksu deresinde saat 00:10'da sürücüsünün adı henüz tespit edilemeyen amarok tipi kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Büyüksu Deresi'ne uçtu.

Araçta bulunan Murat Sınmaz hayatını kaybederken, Ebubekir Çalışkan, Furkan Bülbül, Serhan Aslandoğdu de yaralandı. Yaralılar araçtan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden şahsı araçtan çıkartabilmek için uzun süre uğraş verdi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bolu’ya gezmeye geldiler, dereye uçtular... 1 ölü, 3 yaralı
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