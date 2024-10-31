Bombalı saldırı için keşif yapan terörist operasyonla yakalandı…

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Bitlis Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir tespit yaptı. Tespitlerin ardından kimliği ve faaliyetleri deşifre edilen terör örgütü üyesinin yakalanması için Bitlis Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ adına silahlı veya bombalı terör saldırısı ve bıçaklı suikast hazırlığında bulunan B.K. adlı terör örgütü DEAŞ Üyesi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bazı noktalara yönelik keşif çalışmaları yaptığı saptanan ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.