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Giriş Tarihi: 9.9.2023 20:07

'Bora Kaplan' operasyonu genişledi: 25 gözaltı

Ankara'da, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon genişledi; gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

DHA
’Bora Kaplan’ operasyonu genişledi: 25 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve benzeri suçlara karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, önceki gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik operasyon genişledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan operasyon kapsamında ilk gün Bora Kaplan ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli operasyon, Ağrı, Kocaeli, Çorum ve Konya'ya da sıçradı. 4 ilde bu sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait mermi ele geçirildi. Şüphelilerden birisinde çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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'Bora Kaplan' operasyonu genişledi: 25 gözaltı
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