Borç meselesinde kan aktı: 1 kişi ağır yaralandı!

Kan donduran olay, İzmir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Karaman (18) kendisine borcu olduğunu iddia eden Ferhat D. (20) ile sokakta buluştu. İkili arasından başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, borç meselesi olduğu öne sürülen kavgada Ferhat D. yanında bulunan silahla ateş ederek Karaman'ı göğsünden ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı.