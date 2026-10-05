Bor’da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde-Bor yolu üzerindeki Modaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 16 yaşındaki Mustafa D. Özcü ile 18 yaşındaki Medine Özcü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan 19 yaşındaki E.K. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mustafa D. Özcü ve Medine Özcü'nün cenazelerinin Altunhisar ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.