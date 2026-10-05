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Giriş Tarihi: 5.10.2026 09:58

Bor’da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Niğde’nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu.

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Hayrettin YENEL
Bor’da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
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Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde-Bor yolu üzerindeki Modaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 16 yaşındaki Mustafa D. Özcü ile 18 yaşındaki Medine Özcü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan 19 yaşındaki E.K. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mustafa D. Özcü ve Medine Özcü'nün cenazelerinin Altunhisar ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#NİĞDE
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