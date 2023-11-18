Haberler Yaşam Haberleri Börekçide kalemli cinayet: Alnına kalem sapladı!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 17:55 Son Güncelleme: 18.11.2023 18:41

Börekçide kalemli cinayet: Alnına kalem sapladı!

İstanbul Beyoğlu’nda börekçi dükkanında çalışan Derviş K., iddiaya göre işyerine ait araca şişe fırlatan Engin Yalçın'ın alnına kalem saplayıp yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yalçın, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Börekçide kalemli cinayet: Alnına kalem sapladı!

Tarlabaşı Bulvarı'nda 10 Kasım Cuma günü sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alan Engin Yalçın (43) biten şişeyi, börekçi dükkanına ait park halindeki araca attı.

ALNINA KALEM SAPLADIĞI ADAM ÖLDÜ

Olayı gören börekçi çalışanı Derviş K. (21) kaldırımda oturan 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Engin Yalçın'ı göstermesi üzerine Derviş K. elindeki kalemi Engin Yalçın'ın alnına sapladı.

ÖNCE SERBEST KALDI YARALADIĞI KİŞİ HASTANEDE ÖLÜNCE TUTUKLANDI

Engin Yalçın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Derviş K. polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Derviş K., Engin Yalçın'ın olaydan 1 hafta sonra hastanede hayatını kaybetmesi üzerine savcı talimatıyla polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan işlem yapılan Derviş K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Börekçide kalemli cinayet: Alnına kalem sapladı!
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