Bornova yangını yol kapattırdı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Şanlıuşağı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 1 saatte söndürüldü.Çorum Alaca'da bir evin bahçesindeki kuru otları temizlemek için yakılan ateşin tarlaya sıçramasıyla çıkan yangın anında müdahaleyle söndürüldü.İzmir Bornova'daki Beşyol Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 6 dakikada müdahale edildi. Yangın nedeniyle İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli bölümü ulaşıma kapatıldı. 2 mahalle boşaltıldı, 7 ev hasar aldı. Ekiplerin müdahalesiyle Sarnıç Mahallesi'ndeki 11 ev yanmaktan kurtarıldı. Bu evlerden birinde oturan Mürvet İlgen (71) ve eşi ekipler tarafından kurtarıldı.Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın yarım saatte söndürüldü.Manisa Soma'da çıkan orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı.Balıkesir Kepsut'ta çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı.