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Giriş Tarihi: 24.5.2025 13:14 Son Güncelleme: 24.5.2025 13:16

Borsa İstanbul soruşturmasında Ünsal Ban tutuklandı

Borsa’da manipülasyon soruşturmasında Fethiye’de gözaltına alınan Ünsal Ban “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Borsa İstanbul soruşturmasında Ünsal Ban tutuklandı

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, Fethiye'de yakalanmıştı. Öte yandan operasyonda Ünal Ban ve Ahmet Karakaş da yakalanmıştı. Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş, dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığına ifade veren 3 isim tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Sorgusu tamamlanan Ünsal Ban "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan diğer iki şüpheli ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerin üzerilerine atılı "Sermaye piyasası kanuna muhalefet" suçundan yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

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Borsa İstanbul soruşturmasında Ünsal Ban tutuklandı
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