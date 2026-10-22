Borsa manipülasyonu soruşturmasında 31 şüpheliden 16’sı adliyeye sevk edildi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin operasyonları neticesinde piyasa ve bürokrasi ayağındaki yeni isimler de dosyaya eklendi. Soruşturma kapsamında İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Aydın, 21 Ekim günü Ankara'da gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Genişleyen operasyonlar çerçevesinde ayrıca Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım (Kocabalkan), KUYAŞ Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal ile Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalem personelleri Fahri Uğur ve Hakan Eryılmaz gözaltına alındı.

15 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İlk operasyon dalgasında Altınbaş ailesi üyeleri ile A1 Capital, Pardus ve Tera Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmış, Nusret Altınbaş hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.Son eklenen 5 yeni gözaltı kararıyla birlikte dosyada işlem gören şüpheli sayısı 31'e yükseldi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin ifade ve adli işlemlerinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği öğrenildi.