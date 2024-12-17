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Giriş Tarihi: 17.12.2024 01:06

Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

Borsa manipülasyonunda adı geçen Nihat Özçelik sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Özçelik sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

Rüşvet verip yargıyı etkilediği iddiasıyla 36 yıla kadar yargılanan borsacı Nihat Özçelik'e bir başka soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ncan yürütülen soruşturma kapsamında borsacı Nihat Özçelik, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

'Tehdit' ve 'Şantaj' suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Özçelik İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Burada Memur Suçlar Soruşturm bürosuna ifade veren Özçelik, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
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