Borsada manipülasyon operasyonunda çarpıcı detaylar: Başkent Gaz hissesi için hedef fiyat verip…

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: HAYALLERİ OLAN UYUMAZ

Şüpheliler arasında en dikkat çeken isim sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan Hasan Meşe oldu. Meşe'nin lüks araçla çektiği fotoğraflarla sosyal medya hesapları üzerinden küçük yatırımcıları "Hayalleri olan uyumaz" diyerek yönlendirdiği ifade ediliyor.