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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Boşandığı eşini bıçakladı ‘Evlenecekti’ dedi

Boşandığı eşini bıçakladı ‘Evlenecekti’ dedi
SİVAS Şarkışla'da, bir yıl önce boşandığı Müzeyyen B.'yi (35), cadde ortasında bıçakla yaralayan Necmettin Gündüz'ün (37), emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Necmettin Gündüz, eski eşinin başkasıyla evlenme aşamasında olduğunu öğrendiğini, bu nedenle bıçakladığını söyledi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Müzeyyen B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Gündüz ise mahkeme tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. DHA

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Boşandığı eşini bıçakladı ‘Evlenecekti’ dedi
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