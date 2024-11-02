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Giriş Tarihi: 2.11.2024 18:13 Son Güncelleme: 2.11.2024 18:21

Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Konya’da 27 yaşındaki Murat Uluşan, boşandığı eşi 24 yaşındaki Bahriye Kalaycı’yı bıçaklayarak öldürdü. Kendisine de zarar verdiği öğrenilen katil zanlısı hastanede tedavi altına alındı.

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Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı İsmil Mahallesi Emirler mevkiinde yaşandı. Murat Uluşan boşandığı 3 yaşındaki çocuğunun annesi Bahriye Kalaycı ile görüşmek istedi. Gittikleri arazide konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Uluşan, yanında getirdiği bıçakla genç kadına saldırdı. Uluşan iddiaya göre daha sonra kendisini de ensesinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası Bahriye Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Öldürdüğü eşinin başında otururken bulunan katil zanlısı ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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