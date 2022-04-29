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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Boşanma aşaması cinayetleri

RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Boşanma aşaması cinayetleri
Türkiye, art arda işlenen cinayetlerle sarsıldı. Ekişehir'de, minibüs şoförlüğü yapan eşi Mehmet Ali Kızıl'dan boşanmaya karar veren Müberra Kızıl, babasının evine döndü. Boşanmak istemeyen Mehmet Ali Kızıl, önceki akşam evine gittiği kayınpederi ve diğer aile üyeleri ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Mehmet Ali Kızıl, eşi Müberra Kızıl, kayınpederi Necmettin Dindaş ve kayınbiraderi Hayrettin Dindaş ile aile üyelerinden Rahime ve Hatice Dindaş'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavga sırasında, Mehmet Ali Kızıl da çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisler, kayınpeder Necmettin Dindaş'ın öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Kızıl da hayatını kaybetti. Muğla'nın Yatağan ilçesinde, bir kereste atölyesinde çalışan Özgür Dağ (25) ile eşinden boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Sevgi Kayar (35),



Aysantı mevkiinde, bir otomobilin içinde bıçaklanarak öldürüldü. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Sevgi Kayar'ın ayrı yaşadığı ve ormanlarda ağaç kesimi yaptığı öğrenilen eşi Özay Kayar'ı (51) yakalamak için çalışma başlattı. Konya'da yaşayan Tahsin Eser (30), 22 Nisan'da, 2 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi Hatice Eser'i (32) başından ve sırtından vurdu. Otomobili ile kaçan Tahsin Eser, seyir halindeyken aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan çiftten Hatice Eser, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca ise yoğum bakımda. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ise eşi Ayşe Sevimli (48) ile oğlu Mehmet Sevimli'yi (20) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Ömer Sevimli (51), olay yerinden kaçtı.

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Boşanma aşaması cinayetleri
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