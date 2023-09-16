Boşanma aşamasındaki 4 çocuk annesi eşini pompalı ile öldürdü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağılı Peyas Mahallesi 406'ıncı Sokak'ta 4 çocuk annesi Ayşe Altan, önceki (dün) akşam saatlerinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık bir yıldır boşanma aşamasında olduğu 30 yaşındaki A.A. ile kendi evinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönmüş adam, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle eşini başından vurdu. Çocuklarının yanında kanlar içeresinde yere yığılan Ayşe Altan, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Eşini öldüren A.A., cinayetin ardından polise arayarak, eşini öldürdüğünü belirtip ev adresini paylaştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, A.A.'yı cinayette kullandığı pompalı silahla birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı olay yerindeki ilk incelemenin ardından genç kadın, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan otopsiden sonra Ayşe Altan, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Gözaltına alınan A.A.'nin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.