Haberler Yaşam Haberleri Boşanma aşamasındaki 4 çocuk annesi eşini pompalı ile öldürdü
Giriş Tarihi: 16.9.2023 15:34 Son Güncelleme: 16.9.2023 16:14

Boşanma aşamasındaki 4 çocuk annesi eşini pompalı ile öldürdü

Diyarbakır’da yaklaşık bir yıldır eşiyle boşanma aşamasında olan 4 çocuk annesi 31 yaşındaki Ayşe Altan, eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Katil koca cinayetin ardından polisi arayarak teslim oldu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Boşanma aşamasındaki 4 çocuk annesi eşini pompalı ile öldürdü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağılı Peyas Mahallesi 406'ıncı Sokak'ta 4 çocuk annesi Ayşe Altan, önceki (dün) akşam saatlerinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık bir yıldır boşanma aşamasında olduğu 30 yaşındaki A.A. ile kendi evinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönmüş adam, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle eşini başından vurdu. Çocuklarının yanında kanlar içeresinde yere yığılan Ayşe Altan, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Eşini öldüren A.A., cinayetin ardından polise arayarak, eşini öldürdüğünü belirtip ev adresini paylaştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube ekipleri, A.A.'yı cinayette kullandığı pompalı silahla birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı olay yerindeki ilk incelemenin ardından genç kadın, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan otopsiden sonra Ayşe Altan, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Gözaltına alınan A.A.'nin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz!
SON DAKİKA | Sosyal medyada camide alkol kullandığı görüntüleri paylaşan şüpheli yakalandı
Son dakika: Macron Fransa'yı şoke eden haberi duyurdu! Nijer Büyükelçi'yi rehin aldı
İBB'nin sabotajcı iftirası attığı vatandaş: Yargı önünde hesaplaşacağız
Başkan Erdoğan'ın resti sonrası dikkat çeken çıkış: AB bunu hiç istemez!
Dehşete düşüren görüntü: Başı, eli ve ayağı olmayan kadın cesedi sahile vurdu
Kim kimi terk etti?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’yi kayyum kurtarır
CHP’de ‘Özel’ tiyatro
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanma aşamasındaki 4 çocuk annesi eşini pompalı ile öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA