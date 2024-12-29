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Giriş Tarihi: 29.12.2024 01:43

Boşanma aşamasındaki çiftin kavgasına babalar dahil oldu: Dünürünü silahla vurdu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasına aileler de katılınca kavga büyüdü. Kızın babası dünürünü silahla vurarak yaraladı.

İHA
Boşanma aşamasındaki çiftin kavgasına babalar dahil oldu: Dünürünü silahla vurdu!

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki karı-koca arasında tartışma çıktı. Durumu öğrenen kızın babası Alaattin E. (55) dünürü İbrahim K.'yi (51) konuşmak için çağırdı. Site bahçesinde buluşan iki dünür arasında tartışma bir anda büyüdü. Çıkan kavgada kızın babası Alaattin E. (55) dünürü İbrahim K.'yi (51) silahla bacağından yaraladı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralının ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralanan dünür, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Boşanma aşamasındaki çiftin kavgasına babalar dahil oldu: Dünürünü silahla vurdu!
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