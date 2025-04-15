Boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında vuruldu! Kızının gözleri önünde can verdi...

Afyonkarahisar'da yaşanan kan donduran olayda, 36 yaşındaki fırıncı Ersin Karataş, boşanma aşamasında olduğu 34 yaşındaki eşi Şerife Karataş'ı sokak ortasında silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ersin Karataş'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Sinanpaşa'da ekmek fırınında çalışan Ersin Karataş, boşanma sürecinde olduğu eşi Şerife Karataş ile Afyonkarahisar Merkez Fatih Mahallesinde bulunan ailesinin evinin önünde buluştu. İddiaya göre çiftin tek çocuklarının eşyaları ve çantasının teslimi sırasında aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Bu esnada Ersin Karataş, yanında bulundurduğu tabancayla önce eşi Şerife Karataş'a ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Çevredeki vatandaşların silah sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Şerife Karataş, hemen Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından Sinanpaşa İlçesine bağlı Taşoluk Beldesinde toprağa verildi.
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay yerinde ağır yaralı olarak bulunan Ersin Karataş ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastanede yoğun bakıma alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, mermi çekirdeklerin bir kısmı olay yerinde bulunun araçlara ve evlere isabet ettiği görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı