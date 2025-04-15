Boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında vuruldu! Kızının gözleri önünde can verdi...

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde ağır yaralı olarak bulunan Ersin Karataş ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastanede yoğun bakıma alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, mermi çekirdeklerin bir kısmı olay yerinde bulunun araçlara ve evlere isabet ettiği görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı