Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Diyarbakır'ın Bağlat ilçesinde boşanma aşamasında olan 24 yaşındaki Nazlı Demir ile 29 yaşındaki eşi Kemal Demir ile sokakta karşılaştı. Fizik tedaviden dönen Nazlı Demir ablası A.Y. ile araçtan indiği sırada, Kemal Demir önce eski eşine ateş etti, ardından intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polisler sevk edildi. Yapılan kontrollerde ağır yaralanan Kemal Demir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırıya uğrayan Nazlı Demir ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede kaldırıldı. Genç kadın hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında bölgede bulunan ve taraflarla bağlantısı olmadığı belirlenen taksicide kurşunların hedefi oldu. Karnından yaralanan taksicinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Demir'in eşine 5 el ateş ettiği tespit edildi.