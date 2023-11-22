Boşanma aşamasındaki eşini öldüren Şener Barut’a ağırlaştırılmış müebbet

14 Ocak 2023 günü Çağlayan'da gerçekleşen olayda Şener Barut, boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak yaraladıktan sonra Çağlayan'daki karakola teslim olmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri, Sultan Barut'u apartman boşluğunda yerde yatar vaziyette hayatını kaybetmiş şekilde bulmuştu. Hazırlanan iddianamede şüpheli Şener Barut'un "Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şener Barut ve öldürülen Sultan Barut'un ailesi avukatlarıyla birlikte katıldı. Bir önceki celse verilen mütalaaya karşı savunma yapan Şener Barut, "Çok üzgün ve pişmanım. Bu olayın olması çocuklarımı tamamen kaybetmeme sebep oldu. Zonguldak'tan gelme amacım tamamen çocukları almaktı. Çocuklarımın annesiz büyümemesi ve eşimin kötü yola düşmemesi için çaba sarf etmemdi. Orda kendimi kaybettim. 'Ağabey' diye bağırdığında korkup kaçtım. Bir tokat atsan kadına şiddet var diye çıkışıyorlar. Ben dayak yememiş bir insanım. Ağabey'im çıkıp 'Neden yaraladın' diye döver diye kaçtım" dedi.

MAHKEMEDE PİŞMAN OLDU

Savunmasına devam eden Şener Barut, "Ondan başka kimsem yoktu. 14 gün boyunca düşündüm. 9 yıllık eşim bir şans daha vereyim dedim. Çocuklarım büyüyene kadar bir şekilde katlanacaktım. Bıçağı almam sebebim korkutacaktım. Beni sevdiğini, bana zarar gelmesini istemeyeceğini biliyordum. Kendime bıçağı sağlayıp 'seniz yaşayamam' diyecektim. Ama apartmanda kavga çıkınca annem ve aileme küfür edince, Şahin ile yaşadıklarını gülerek anlatınca kendim kaybettim. Pişmanım, takdir mahkemenindir" dedi. Sanık avukatı müvekkilinin öldürme kastının olmadığını, pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sultan Barut ailesinin avukatı sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık, "Pişmanlığımı belirtmek istiyorum, olayların buraya gelmesini istemezdim. Eşimi ve çocuklarımı kazanmak istiyorum. Olayların bu noktaya geleceğini bilseydim İstanbul'a adım atmazdım" dedi. Mahkeme heyeti sanık Şener Barut'a haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulamadan oy çokluğuyla 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MAHKEME BAŞKANI TASARLAYARAK İŞLENDİĞİ KANAATİNDE

Kararda karşı oy kullanan mahkeme başkanı sanığın olaydan önce yaptığı internet yayını ve bir süre geçtikten sonra marketten bıçak satın alarak eyleme gitmesinin değerlendirildiğinde, suçun 'Tasarlayarak' suçu işlediği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

ACILI ANNE: KIZIMIN KANI YERDE KALMADI

Duruşma çıkışı basın açıklaması yapan Sultan Barut'un annesi, "Kızımın kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu. Bu şahsın içerden çıkmamasını istiyorum. Ceza benim için çok güzel oldu. Kızımın kanı yerde kalmadı hiç yoktan" dedi.