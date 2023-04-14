Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katile cinayet öncesi suçlardan 5 yıl hapis

EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİ İSTENDİ

Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında, 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Kaffar Yeğin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken; Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı ve ailenin avukatı Ensar Aktürk, sanık avukatı Zeynep Özmen ve davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Avukatı Hatice Kaymak'ta duruşma solanunda yerlerini aldı. İlk olarak söz verilen Avukat Hatice Kaymak, toplanan delillerin suçun sabit olduğunu gösterdiğini, bu nedenle sağına en ağır cezanın verilmesini istedi. Hülya Şellavcı Yeğin'in ailenin avukatı Ensar Aktürk ise, sanık Yeğin'in iddianamede yer alan suçları, dosyadaki delillere göre zincirleme işlediğinin anlaşıldığını bu nedenle en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

'KADINA ŞİDDETE KARŞIYIM'

Karar öncesi savunmasını veren sanık Kaffar Yeğin ise, eski eşleri ve kadın arkadaşlarına yönelik hiçbir zaman kötü muamelede bulunmadığını söyleyip, "Kadına şiddete karşı biriyim. Eğer suçluysam cezama razıyım. Hülya'nın yanına olay günü öldürme amacıyla gitmedim. Adalete sığınıyorum" dedi. Ardından mahkeme başkanı kararı açıkladı. Sanık Kaffar Yeğin'e hakaretten 8 ay 22 gün, 'kadına karşı tehdit'ten 1 yıl 3 ay, 'yaralamadan' 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takipten' 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.