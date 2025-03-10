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Giriş Tarihi: 10.3.2025 23:19 Son Güncelleme: 10.3.2025 23:32

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Konya’da silah sesleri üzerine adrese giden polis boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen Yusuf Adıyaman (37) ile eşi Havva Adıyaman’ın (42) cansız bedenleriyle karşılaştı. Yusuf Adıyaman’ın eşini av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi.

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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Birinci kattaki daireden silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler adrese girdiklerinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Havva Adıyaman ve eşi Yusuf Adıyaman'ı kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrollerde av tüfeği ile ensesinden vurulan Havva Adıyaman ile başından vurulmuş olan Yusuf Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Yusuf Adıyaman'ın bir süredir ayrı yaşadığı eşini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
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