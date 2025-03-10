Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Birinci kattaki daireden silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler adrese girdiklerinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Havva Adıyaman ve eşi Yusuf Adıyaman'ı kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrollerde av tüfeği ile ensesinden vurulan Havva Adıyaman ile başından vurulmuş olan Yusuf Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.