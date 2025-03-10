Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Ekipler adrese girdiklerinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Havva Adıyaman ve eşi Yusuf Adıyaman'ı kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrollerde av tüfeği ile ensesinden vurulan Havva Adıyaman ile başından vurulmuş olan Yusuf Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.