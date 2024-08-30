Boşanma aşamasındaki eşini parke taşıyla öldürdü

Adana'da 55 yaşındaki Murat Dürüst, geçimsizlik yüzünden boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Dürüst'le (52) sokakta karşılattı. Çift arasında çıkan tartışa büyüyünce Murat Dürüst, yerden aldığı parke taşıyla kadının kafasına vurdu. Ağır yaralanan Ayşe Dürüst, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Talihsiz kadın Ceyhan ilçesinde toprağa verilirken Murat Dürüst, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay 28 Ağustos'ta Yumurtalık ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; geçimsizlik yüzünden boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Murat Dürüst ile Ayşe Dürüst sokakta karşılaştı. Çift arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Murat Dürüst, yoldan aldığı parke taşıyla eşi Ayşe Dürüst'e saldırdı. Talihsiz kadın eşinin saldırısı sonucu başından ve yüzünden aldığı darbelerle ağır yaralandı.

VATANDAŞLAR DARP ETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, Murat Dürüst'ü darp etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kaçmasına izin vermediği şüpheli Murat Dürüst, olay yerine ulaşan polis ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayşe Dürüst, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KADIN TOPRAĞA VERİLDİ EŞ TUTUKLANDI

Hayatını kaybeden Ayşe Dürüst'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Talihsiz kadın gözyaşları arasında Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. Katil zanlısı Murat Dürüst ise hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.